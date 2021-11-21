Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Dikmetaş'ın acı günü - Haberler
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Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Dikmetaş'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Dikmetaş'ın acı günü

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın babası Mehmet Dikmetaş hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın babası Mehmet Dikmetaş hayatını kaybetti.

Edremit'te bir süredir KOAH tedavisi gören 70 yaşındaki emekli polis Mehmet Dikmetaş, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın da babası olan Mehmet Dikmetaş'ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra tören düzenlendi. Polis teşkilatının hazır bulunduğu törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilen Dikmetaş'ın cenazesi yarın toprağa verilecek. - BALIKESİR

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Dikmetaş'ın acı günü

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