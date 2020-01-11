Burhaniye'den her hafta Uludağ'a gezi düzenleniyor
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Burhaniye'den her hafta Uludağ'a gezi düzenleniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı.

11.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:40
Burhaniye'den her hafta Uludağ'a gezi düzenleniyor

'in ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı. Okulların ara tatilinde özellikle 'ın revaçta olduğunu bildiren tur şirketi başkanı Kılcı, bu nedenle her hafta Uludağ'a tur düzenlediklerini söyledi.


Cumartesi günü düzenledikleri turlarla ilçede Uludağ'ı görmeyenin kalmaması hedeflediklerini anlatan Kılcı, "Uludağ gezilerimiz sırasında Bursa'nın tarihi mekanlarını da gezdiriyoruz. Uludağ gezileri normalde 120 lira iken okulların ara tatilinde bu rakamı 90 liraya kadar düşürüyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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