Burhaniye'den 40 ülkeye çit teli örme makinesi ihraç eden firma en hızlı büyüyen 60'ncı şirket oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 22 yıl önce torna tesviye dükkanında hurdacıdan aldığı çamaşır makinesi motorunu kullanarak geliştirdiği çit teli örme makinesiyle dünya pazarlarına açılan girişimci Coşkun Sever'in firması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ülkenin en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösterildi.

TOBB tarafından açıklanan Türkiye'nin 2016-2018 yıllarında en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yüzde 265,2 büyümeyle 60'ncı sırada yer alan firma, 40 ülkeye ihracat yapıyor.

Coşkun Sever, yaptığı açıklamada, çit teli, çim çit teli, altıgen tel örme makineleri ürettiklerini, İstanbul, İzmir ve uluslararası pazarda fuarlara katılmaları sayesinde ihracatta önemli mesafeler katettiklerini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde küçülmekten yana değil büyümekten yana planımızı yaptık. Pandemi döneminde imalatı daha da hızlandırdık. Hem personel ve istihdam hem de makine tesisat anlamında büyüme kararı aldık." dedi.

TOBB'un değerlendirmesinde ilk 100'de yer almalarından mutluluk duyduklarını dile getiren Sever, "TOBB Başkanımızın bize vermiş olduğu tavsiyelere, yaptığı eğitim ve seminerlere, pandemi döneminde yurt dışındaki ticaret müşavirlikleriyle ilgili görüşmelere katılarak, toplantılar yaparak şirketimizi uluslararası pazarda temsil ederek büyüdük. Büyümeye de devam ediyoruz. Hedefimiz daha yüksek. Bunun sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Biz üreterek daha fazla istihdam sağlayarak, daha fazla büyüyerek ülkemize, memleketimize fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik