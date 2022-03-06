Burhaniye'de zincir marketlere belediyeden düzenleme - Haberler

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Burhaniye'de zincir marketlere belediyeden düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Burhaniye'de zincir marketlere belediyeden düzenleme

Burhaniye'de faaliyet gösteren zincir marketlerin ilçedeki küçük esnafı olumsuz etkilememesi, imar ve trafik durumunda düzenin sağlanması için Belediye meclisi tarafından düzenleme getirildi.

Burhaniye'de faaliyet gösteren zincir marketlerin ilçedeki küçük esnafı olumsuz etkilememesi, imar ve trafik durumunda düzenin sağlanması için Belediye meclisi tarafından düzenleme getirildi. Burhaniye Belediye Meclisi İmar, Kent Estetiği ve Trafik İhtisas Komisyonlarınca ortak değerlendirilen kararda ilçede faaliyet gösterecek zincir marketler arasında mesafe kısıtlamaları yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle, aynı firmalara ait zincir marketler arası en az 250 m olması şartı getirilirken, farklı firmalara ait zincir marketlerin mesafesi ise şu şekilde ayarlandı. Karara göre, zincir marketlerin kullanım alanı 250 m2'ye kadar olanların arası en az 150 metre olarak belirlenirken, 250 m2 üstünde kullanım alanı olanlar için ise Belediye encümenine yetki verildi. Alınan karar Belediye Meclisinde ki görüşmelerde oy birliği ile kabul edildi. - BALIKESİR

Burhaniye'de zincir marketlere belediyeden düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Politika

imar, Politika, Haberler

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