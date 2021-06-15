Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı

Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, zeytin üreticileri güve zararlısına karşı uyarıldı.

Burhaniye ilçesinde, zeytin üreticileri güve zararlısına karşı uyarıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ürün olan bahçelerde 14-19 Haziran tarihlerinde güveye karşı ilaçlama yapılması istendi.

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, yöredeki zeytin üreticilerini zeytin güvesi zararlısına karşı uyardı. İlçe Müdürü Muhsin Pala imzası ile yapılan açıklamada şunlara yer verildi, "Zeytinlerde zeytin güvesi zararlısının meyve nesline karşı mücadele zamanı gelmiştir. Zeytinliklerinizi kontrol ederek, mahsul bulunan zeytinliklerde 14-19 Haziran tarihleri arasında ruhsatlı bir ilaçla mücadele yapınız" - BALIKESİR

Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı
Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burhaniye'de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:11:17. #1.14#

title