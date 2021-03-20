Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
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Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

20.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:20
Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

TÜRKİYE'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin ağaçlarında çiçeklenme 45 gün erken başladı.

TÜRKİYE'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin ağaçlarında çiçeklenme 45 gün erken başladı. Özellikle parklardaki ağaçlarda başlayan çiçeklenme, şaşkınlığa neden oldu.

Edremit Körfezi'nde son günlerde düşen yağışlar, zeytinde bol ürün umudunu artırırken, yaşanan ılık havanın da etkisiyle bazı ağaçlarda çiçeklenme erken başladı. Mayıs ayında başlaması gereken çiçeklenme, bu yıl 45 gün önce başladı. Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Tulumbacılar Parkı'ndaki zeytin ağaçlarında çiçeklenmenin başlaması görenleri şaşırttı.

'İNŞALLAH ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLER'Zeytinlerde çiçeklenmenin mayıs ayında başlaması gerektiğini söyleyen Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, parktaki ağaçların kuytuda kaldığı için çok rüzgar görmediğini ve bu yüzden erken çiçek açtığını belirterek, bol yağışların umutları artırdığını söyledi. Başkan Duman, "Zeytin ağaçları mayıs ayında çiçeklenir. Ama, bu ağaçlar kuytu ve sıcak yerde olduğu için çiçeklenme erken başlamış. Bu yıl yağışlar iyi. Önümüzdeki sezon mahsulün iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçinin yüzü güler" dedi.'İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM'

Belediye işçisi Ali Boladan da ilk kez bu zamanda zeytinlerde çiçeklenmeye şahit olduğunu söyledi. Zeytinlerin bu zamanda çiçek açmasına şaşırdığını anlatan Ali Boladan, "Ne zamandan beri bu duruma ilk kez şahit oluyorum. Mevsimler değişti. Zeytinlerde somaklanma başladı. Normalde bu ağaçlar mayıs da çiçeklenmeye başlar, haziran ayında da zeytinler saçma büyüklüğüne ulaşır. Yörede zeytin hasadımız da kasım, aralık ve ocak aylarında yapılır. Bu yıl, bu zeytinler 45 gün önce çiçeklenmeye başladı. İnşallah, bereketli bir sezon olur" diye konuştu.


Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı
Burhaniye'de zeytin ağaçlarında çiçeklenme erken başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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