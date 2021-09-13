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Burhaniye'de yollar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de yollar yenileniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyenin yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyenin yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım, söküm ve döşeme ekipleri mahalle genelinde 2 ayrı noktada eş zamanlı faaliyete geçerek yol yapım, parke taş döşeme ve tamirat işlemlerine başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan tüm yolların yenileme çalışmalarını da yapmaya devam ediyor.

Ekiplerin bozuk olan asfalt yolları söküm çalışmaları devam ederken Öğretmenler Mahallesi 1017 Sokak komple asfalttan arındırılarak parke taş döşemeye başlayacak.

Pelitköy Mahallesi Hacı Mustafa Kökten ve Atatürk Caddeleri'nde bozuk olan yollarda parke taş söküm işi başladı. Yol yapımına başlanan yollar periyodik olarak yenilenerek parke taş döşeniyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de yollar yenileniyor

Burhaniye'de yollar yenileniyor

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