Burhaniye'de yol denetimleri arttırıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa

Burhaniye'de yol denetimleri arttırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgelere istinaden özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak iline...

08.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:24
Burhaniye'de yol denetimleri arttırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgelere istinaden özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışları yasaklayan, sınırlandıran kararların ardından Balıkesir sınırlarında olduğu gibi Burhaniye güzergahında da yollarda yol kontrol ve denetimleri yoğunlaştırıldı.

Denetlemelerde görev alan polis ve jandarma, sürücülerin şehre giriş-çıkış için izin belgelerinin olup olmadığı, araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın olup olmadığı gibi hususları denetlemekle birlikte, seyahat eden yolcuların ve sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi uygulamasını da devam ettirdiler.

Denetleme noktalarını ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, burada görevli polis ve jandarma ekiplerinden yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm vatandaşlara "Evde Kal" çağrısını yineleyen Kaymakam Öner, "Ekiplerimiz kaçak geçiş olmaması adına gece gündüz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ülke çapında yayılmasını engellemek için trafik akışını minimize etmek durumundayız. Sosyal mesafe kuralları araç içindeki vatandaşlarımız için de geçerli. Alınan tüm kararlar ve tedbirler vatandaşlarımızın ve toplumun sağlığı için büyük önem teşkil ediyor. Tüm vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya ve alınan tüm tedbirlere riayet etmeye davet ediyorum. Bu hastalığı, salgını önlemenin şu anda tek yolu kurallara uymak, sosyal izolasyonu sağlamak." dedi.

Denetlemelerde Kaymakam Hüseyin Öner'e İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik de eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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