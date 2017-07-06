Burhaniye'de Yeni Doğum Yapan Anneler 1 Yılda 912 Kez Ziyaret Edildi

Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü projeler kapsamında geçtiğimiz yıl başladığı Minik Eller Projesi ile bir yılda Burhaniye'de yeni doğum yapan anneler toplamda 912 kez ziyaret edildi.



Burhaniye Belediyesi, halka hizmet anlayışı ile 2016 yılında başlattığı minik eller projesi kapsamında 1 yılda, Burhaniye içinde doğum yapan annelerin hepsini belirli aralıklara ziyaret ederek bebek bakımı ve doğum sonrası annelerin yapmaları gerekenler konusunda eğitim veriyorlar. Tüm yıl boyunca toplamda 912 kez anne ve bebek ziyaret eden Burhaniye Belediyesi ekipleri ziyaretlerine devam ediyor.



Yeni doğum yapmış olan anneler için yardım eli uzatan Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, annelerin lohusa dönemlerinde 3. günden itibaren evlerinde ziyaret ederek bebek bakımı ve sağlıkları konusunda eğitim veriyorlar. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan ebeler, doğumdan sonra ilk 3. günden itibaren yeni doğum yapmış anneleri ziyaret ederek emzirme, bebeğin göbek bakımı, annenin beslenmesi, annenin hijyen ve banyosu, bebeğin silme banyosu ve giydirilmesi ve çocuk bezi kullanım hakkında annelere eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerin ardından bebeğin göbeği düştükten sonra anneleri yeniden ziyaret eden Burhaniye Belediyesi Sağlık Ekipleri bu eğitimde de bebeğin banyosu, bebek masajı, annenin genel sağlık durumu, bebeğin genel sağlık durumu gibi konulara bakılarak bebeklerde doğumlardan sonra oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriliyor. Bu eğitimler verildikten sonra belirli bir aralıktan sonra tekrar ziyaret edilen yeni anneler ve bebekleri, genel sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederek gerekli işlemler yapılıyor.



Projenin yeni doğum yapmış anneler tarafından çok hoş karşılandığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Minik Eller Projemizi geçtiğimiz yıl başlattık. Yeni doğum yapmış olan annelerimiz sağlık ekiplerimiz tarafından ziyaret edilerek bebek bakımları konusunda yardımcı oluyor. Annelerimiz tarafından beğeni ile karşılanan projemiz devam ediyor" dedi. - BALIKESİR