Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü

24.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:20
Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi'nde, Nebi Çamlık'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evdeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burhaniye'de yazlık evde çıkan yangın söndürüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:21:43. #1.14#
title