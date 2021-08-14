Burhaniye'de yardımlar yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de yardımlar yola çıktı

Burhaniye'de yardımlar yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye Belediyesi'nin orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için topladığı yardımlar yola çıktı.

Burhaniye Belediyesi'nin orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için topladığı yardımlar yola çıktı. Burhaniye Belediyesinin yangın mağdurları için yaptığı yardım çağrısı üzerine seferber olan vatandaşlar Burhaniye adına büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Bir hafta gibi kısa bir sürede bir kamyonet dolusu toplanan yardımlar bugün Belediye Başkanının talimatıyla yangın bölgesine ulaştırılmak üzere yol aldı.

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemeleri Muğla'nın Milas ilçesine gönderilmek üzere yüklendi. Belediye binası önünden yardımların olduğu kamyoneti uğurlayan Başkan Deveciler, yaraların el birliği ile sarılması adına temenni de bulunarak Kamyoneti uğurladı. Yola çıkan yardım malzemeleri Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından Milas Belediyesine teslim edilecek.

İçerisinde Beyaz eşyadan, mutfak eşyalarına, hijyen malzemelerinden, yangın söndürme cihazlarına kadar çok sayıda bağış eşyasının olduğu kamyoneti uğurlayan Başkan Deveciler, yangınların başladığı ilk günden itibaren yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Deveciler, "Yangın bölgelerinin yaşadığı sıkıntılara şahit olmak gerçekten çok üzücü. Ciğerlerimiz alev alev yandı. Bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, yangın mağdurlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Burhaniye olarak her zaman yanlarındayız" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de yardımlar yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burhaniye'de yardımlar yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:34:22. #1.15#

title