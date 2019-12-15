Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu
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Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde gece boyunca yağan yağmurun suları, Ören Mahallesi'nde bulunan kaldırımda çukur oluşturdu.

15.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:02
Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu

BALIKESİR'in ilçesinde gece boyunca yağan yağmurun suları, 'nde bulunan kaldırımda oluşturdu.

Burhaniye'de Ören mahallesi Altınyol Caddesi'nde bulunan kaldırımda yağmur suları nedeniyle çökme meydana gelerek, çukur oluştu. Durum BASKİ'ye bildirildi. Yaklaşık 2 metrelik çukurun çevresi bariyerle çevrilirken, önümüzdeki günlerde doldurulacağı bildirildi.

Çukura insan veya hayvan düşebileceğini söyleyen Kemal İşi, "Gece yağan yağmurda kaldırımın altından geçen yağmur kanalı delinmiş. Bunun sonucunda çukur oluşmuş. Baski'yi bilgilendirdim. Çukurun çevresinde önlem alındı. Önümüzdeki günlerde tamir edileceğini söylediler. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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