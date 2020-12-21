Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu

21.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:58
Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu

Burhaniye ilçesinde, jandarma iki uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Burhaniye ilçesinde, jandarma iki uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K. ve T.G. adlı şahısları yakaladı. F.K. adlı şahsın üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı olduğu ihbarını alan jandarma, F.K.ile T.G. adlı kişileri takibe aldı. E-87 kara yolu üzerinde 10 T 5635 plakalı ticari taksiye bindikleri tespit edilen şahıslar takibe alındı. Takipteki araç içinde bulunan zanlılar seyir halındayken malzemeleri yola attıkları belirlendi. Söz konusu araç durdurulurken yola atılan 100 gram kubar esrar ile 10 gram metamfetamin ile T.G. adlı şahsın üzerinde bulunan 30 adet sentetik hap muhafaza altına alındı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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