Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Burhaniye'de uyuşturucu sattığı iddia edilen M.E'nin evinde arama yapıldı.

Bu adreste yapılan aramalarda 33 kilitli poşet içinde 136 gram toz esrar, hassas terazi ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 360 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA