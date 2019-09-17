Burhaniye'de Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı

17.09.2019 15:44

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıda ilçede uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, ayrıca uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, kontrolü sağlayacak denetleme çalışmaları, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları da konuşuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Öner, "Uyuşturucu ile mücadele tüm kurumların koordineli bir şekilde ortak çalışmasıyla başarıya ulaşacaktır. Toplumun tümü için büyük tehlike arz eden bu tür bağımlılıklarla mücadelede sorumluluk almak gerekir. Uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzla, kamu görevlilerimizle ve bilinçli vatandaşlarımızla uyuşturucu ve madde bağımlılıklarına topyekun karşı duracağız." dedi.

Kaynak: AA