Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Yıldönümü kutlandı.

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Yıldönümü kutlandı. THK Şube Başkanı Bülent Erkol ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk koydu.

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Kuruluş Yıldönümü Cumhuriyet Meydanında kutlandı. Meydanda toplanan THK Şube Başkanı Bülent Erkol ile yönetim kurulu üyeleri Bekir Buruk, İsmail Çokgider, Aykut Çoban ve Yılmaz Tetik saygı duruşunda bulunurken, anıta çelenk koydular. Bülent Erkol, törene katılan arkadaşlarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet, Thk, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title