Burhaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye kesimi İskele Mahallesi Kavşağı'nda, K.G. yönetimindeki 34 RD 9882 plakalı otomobil ile M.A.S'nin kullandığı 10 F 5758 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler K.G. ve M.A.S, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.