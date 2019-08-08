Burhaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Burhaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

08.08.2019 10:28
Burhaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye kesimi İskele Mahallesi Kavşağı'nda, K.G. yönetimindeki 34 RD 9882 plakalı otomobil ile M.A.S'nin kullandığı 10 F 5758 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler K.G. ve M.A.S, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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