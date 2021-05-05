Burhaniye'de Trafik Haftası etkinlikleri
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Burhaniye'de Trafik Haftası etkinlikleri

Burhaniye'de Trafik Haftası etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Burhaniye'de, mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle trafik konusunda sürücüler ve vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıtıldı. Trafik kazalarının en alt seviyeye düşürülmesi için çalışmalar düzenleyen polis ekipleri, kazalarda insan kaynaklı durumları önlemek için bilinçlendirme yoluna giderek vatandaşlara yönelik yaptıkları uyarılarda, trafikte sadece sürücülerin değil yayaların da bulunduğu hatırlatıldı. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğündeki 13 kişilik trafik ekibi, yaptıkları uygulamalarda emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparken, çok sayıda broşür dağıttı. Trafik ekibi, trafik kazasında hayatını kaybetmiş olan bir ailenin evini pandemi kurallarına uyarak ziyaret ederken, EBA üzerinden ilkokul öğrencilerine de trafik kurallarını anlattı. Çalışmaların devam edeceği açıklanırken, yapılan uygulamalar takdir topladı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Trafik Haftası etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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