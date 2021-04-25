Burhaniye'de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi
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Burhaniye'de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

Burhaniye'de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahar sezonuna yeni kıyafetlerle girdi.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahar sezonuna yeni kıyafetlerle girdi. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaptırılan yeni kıyafetler beğenildi.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki 42 görevli bahar aylarına yeni kıyafetlerle girdi. Yeni kıyafetlerin kurumun ciddiyetini gösterdiğini anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, bundan böyle denetimlerin de yeni kıyafetlerle yapılacağını söyledi. Yeni kıyafetlerin personeli memnun ettiğini anlatan Müdür Pala, bütün personelin görev sırasında yeni kıyafetleri giyeceklerini söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye'de tarım personelinin yeni kıyafetleri beğenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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