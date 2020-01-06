Burhaniye'de tarihi meşelerin yaprakları sokak hayvanlarına yatak oldu

06.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:16

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde bulunan tarihi meşe ağaçları kış nedeniyle yapraklarını dökerken, dökülen yapraklarda sokak hayvanlarına yatak oldu.Yörede yoğun kış şartlarının yaşandığını anlatan Kemal İşi, hayvanların ısınmak için meşe yapraklarının üzerinde yattığını söyledi.



İlçenin Ören mahallesinde bin 600 dolayındaki tarihi meşe ağacı yapraklarını dökerken, sokak hayvanları da yaprakların üzerinde yatmaya başladı. Sokak hayvanlarına ilgi gösterilmesini isteyen Kemal İşi, "Havalar çok soğudu. Bunun içinde hayvanlar üşümeye başladı. Herkes kapısının önüne yiyecek ve su koymalı. Ören'de dökülen meşe yaprakları da sokak hayvanlarına yatak oldu. Örenimizde Anıtlar Yüksek Kurulundan tescilli bin 600 dolayında meşe ağacı bulunmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA