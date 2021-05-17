Burhaniye'de süt satışları arttı
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Burhaniye'de süt satışları arttı

Burhaniye'de süt satışları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yazlıkçıların gelmeye başlaması ile birlikte süt satışları arttı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yazlıkçıların gelmeye başlaması ile birlikte süt satışları arttı.

Burhaniye'de tam kapanmanın ardından yazlıkçıların sayısı artarken, süt satışları da arttı. Özellikle sahil yörelerindeki çiftliklere giden yazlıkçılar, taze süt için sıraya girerken, süt satışlarının artması çiftlik sahiplerini de sevindirdi. Hayvanların merada otlattığını anlatan üretici Ali Zeybek, "Yaz kış süt satıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yazıklara gelenlerin sayıları artıyor. O zaman süt satışları da artıyor. Bu günlerde yazlıkçılar gelmeye başladı. Süt satışları da arttı. Hayvanları merada otlattığımız gibi tamamen doğal yemlerle besliyoruz. Bunun için sütümüz çok tutuluyor. İnek sütünün litresini 5 liradan satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de süt satışları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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