Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı - Haberler
Burhaniye, Ören, Güncel

Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı

Burhaniye ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyulurken, turistik Ören sahilleri de boş kaldı.

12.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:53
Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı

Burhaniye ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyulurken, turistik Ören sahilleri de boş kaldı. Polisler, Ören meydan girişine barikat kurarken, iki gün boyunca sahillere kimse inmedi.

Tarihi meşe ağaçları ve ipek gibi kumu ile meşhur olan Ören sahili gün boyunca tamamen boş kaldı. Kış aylarında bile hafta sonları çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Ören sahili, ilk defa boş kaldı. Ören de, yaklaşık bin 600 tarihi meşe ağacı yeşermeye başlarken, güneşli sıcak havaya rağmen kimsenin olmaması, Burhaniyelilerin yasağa uyduğunun göstergesi oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Bomba iddia! Erdoğan, 'Şimdi zamanı değil' diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
7 ayrı başlık açıldı! Soylu'ya Twitter'dan destek yağıyor Haberler
7 ayrı başlık açıldı! Soylu'ya Twitter'dan destek yağıyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Twitter İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 00:21:06. #1.14#
title