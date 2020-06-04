Burhaniye'de sivrisinekle mücadele sürüyor Burhaniye'de turizm sezonu hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken, belediye ilçe genelindeki havuz ve sulak alanlarda sivri sineğe karşı ilaçladı.

Burhaniye'de turizm sezonu hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken, belediye ilçe genelindeki havuz ve sulak alanlarda sivri sineğe karşı ilaçladı.

Halk sağlığı bakımından çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda havuzlarda larvasit uygulamalarına devam ediyor. İlçede özellikle sahil sitelerinde bulunan özel havuzlarla birlikte, kurumsal faaliyet gösteren havuzlarda larvasit çalışmaları yapan ekipler, sıcaklarda özellikle su birikintileri, bataklık alanlar, yağmur suyu kanalları ve havuzlarda halk sağlığını tehdit eden uçkun ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğü açıklandı.

İlçede uçkunlardan ve haşerelerden arındırılmış olarak yaz aylarını geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Zor zamanların yaşandığı günümüzde yaz sezonun daha rahat bir şekilde geçirilmesini sağlamak için özellikle ilaçlama ve dezenfekte ekiplerimiz devamlı görev başında. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA