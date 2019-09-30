Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir-Çanakkale kara yolunun Burhaniye mevkisinde durdurdukları bir araçta 5 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör ile 22 fişek ele geçirdi.
Haklarında aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.