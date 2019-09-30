Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası

Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 19:08
Burhaniye'de silah kaçakçılığı iddiası

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir-Çanakkale kara yolunun Burhaniye mevkisinde durdurdukları bir araçta 5 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör ile 22 fişek ele geçirdi.


Haklarında aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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