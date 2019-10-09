Burhaniye'de sezon uzadı gece pazarı gündüz pazarı oldu

09.10.2019 11:46

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, havaların iyi gitmesi üzerine Eylül de biten gece pazarı Ekim sonuna kadar uzatılırken, gündüz pazarına dönüştü. Pazarın uzatılması vatandaşları sevindirdi.



İskele mahallesinde, Haziran ayında başlayan gece pazarının süresi uzatıldı. Havaların iyi gitmesi üzerine pazarın Ekim sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılırken, sezonun uzaması stant sahiplerini sevindirdi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 45 stantta, hazırlanan elişleri satışa sunulurken, vatandaşlar evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyor. Belediye Başkanına teşekkür eden Şükran Sağlam, "Gece pazarında belediyemizin bize imkan sunması ile el emeği ürünlerimizi değerlendirme şansına sahip olduk. Burhaniye Belediyesine teşekkür ediyoruz. Şimdilerde gündüz açmaya başladık. Bütün arkadaşlarımızla elimizdeki ürünlerimizi değerlendirmek amacıyla son satışlarımızı yapıyoruz" dedi.



Fatma Oral da, "Gece pazarında 4 yıldır stant açıyorum. Elişi ürünleri ile başladım. Bu sene Ekim sonuna kadar açık olacak. Havalar güzel olduğu zaman ev hanımları geliyor. Bura da hem elişi yapıyor hem satış yapıyoruz. Evimize ekonomik açıdan katkıda bulunuyoruz" dedi. Ayten Ekmen ise, "Kendi el yapımı ürünlerimi satıyorum. Her sene Eylül de kapatırken, bu sene 29 Ekim'e kadar belediye bize izin verdi. Başkana teşekkür ediyoruz. Gündüzde açmaya başladık, Havalar iyi gidiyor. Bir yandan arkadaşlara makrome gösteriyorum. Bekliyorum herkesi Ekim sonuna kadar" dedi. Zeytin çekirdeklerinden takı ve tespih yapan Gökhan Fırındaoturan da, "8 senedir burada stant açıyorum. Zeytin çekirdeklerinden takılar yapıyorum. Bu sene, Eylül de kapatacağımız standımızı havaların çok güzel olmasından gündüz pazarına çevirdik. Sabahın 8'nde 9'unda geliyoruz. Kahvaltıya gelenlere ve öğlen yemeğini değerlendirenlere satış yapıyoruz. Gece pazarımız oldu gündüz pazarı. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu - BALIKESİR

Kaynak: İHA