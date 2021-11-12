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Burhaniye' de şehit polis için pilav hayrı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye' de şehit polis için pilav hayrı yapıldı

Burhaniye' de, önceki gün, Havran'da girdiği silahlı çatışmada zehir tacirlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis Abdulkadir Güngör'ün için Burhaniyeli esnaflardan Rıza Karabulut pilav hayrı yaptı.

Burhaniye' de, önceki gün, Havran'da girdiği silahlı çatışmada zehir tacirlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis Abdulkadir Güngör'ün için Burhaniyeli esnaflardan Rıza Karabulut pilav hayrı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen hayra emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Edremit Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün şehit edilmesi meslektaşlarının yanı sıra Edremit Körfezindeki vatandaşlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Şehit polis, Erzurum'da gözyaşları arısında toprağa verilirken, Burhaniyeli esnaflardan Rıza Karabulut da şehit polis için pilav hayrı yaptı. Emniyet Müdürlüğü önündeki hayra polislerle vatandaşlar katıldı. Hayra katılanlar, şehit için Fatiha okurken, hayrı yapan duyarlı vatandaş da takdir topladı. - BALIKESİR

Burhaniye' de şehit polis için pilav hayrı yapıldı

Burhaniye' de şehit polis için pilav hayrı yapıldı

Burhaniye' de şehit polis için pilav hayrı yapıldı

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