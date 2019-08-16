Burhaniye'de sazlık yangını

Burhaniye'de sazlık yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen sazlık yangını korkuya sebep oldu.

16.08.2019 11:54
Burhaniye'de sazlık yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen sazlık yangını korkuya sebep oldu. Mahalleyi duman altında bırakan yangını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesi girişinde yol kenarındaki sazlıklardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa süre de olay yerine intikal eden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangını sündürürken, mahallede oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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