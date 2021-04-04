Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir şarküteri dükkanında çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Burhaniye ilçesinde, bir şarküteri dükkanında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, işyerindeki dolaplar ile ürünler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ali Çetinkaya Caddesinde H.A.'ya ait şarküteri dükkanından dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürürken, işyerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu
Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Haydar Akar Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Caner Erkin Şenol Güneş Yılmaz Vural Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye'de şarküteri yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:24:30. #1.16#
title