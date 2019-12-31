Burhaniye'de şarj cihazı görünümü verilmiş "kumar makinesi" ele geçirildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir kahvehanede, telefon şarj cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir kahvehanede, telefon şarj cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehane işletmecisinin, iş yerinde şarj cihazı görünümü verilmiş makineyle kumar oynattığı bilgisini aldı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, makine ve içindeki 244 liraya el koydu. İşletmeci hakkında ise yasal işlem başlatıldı.