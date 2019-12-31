Burhaniye'de şarj cihazı görünümü verilmiş "kumar makinesi" ele geçirildi
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Burhaniye'de şarj cihazı görünümü verilmiş "kumar makinesi" ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir kahvehanede, telefon şarj cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

31.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:48
Burhaniye'de şarj cihazı görünümü verilmiş

'in ilçesindeki bir kahvehanede, telefon şarj cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

İlçe ekipleri, bir kahvehane işletmecisinin, iş yerinde şarj cihazı görünümü verilmiş makineyle kumar oynattığı bilgisini aldı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, makine ve içindeki 244 liraya el koydu. İşletmeci hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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