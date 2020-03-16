SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Burhaniye'de şampiyonluk sevinci - Spor
Balıkesir, Burhaniye, Spor

Burhaniye'de şampiyonluk sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Süper Amatör Lig A grubu şampiyonu Burhaniye Belediyespor oldu.

16.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:29
Burhaniye'de şampiyonluk sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Süper Amatör Lig A grubu şampiyonu Burhaniye Belediyespor oldu. Burhaniye Belediyespor kendi sahasında ağırladığı Uğur Grup Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.


TFF tarafından alınan kararla seyircisiz oynanan maçta şampiyonluğu kazanan Burhaniye Belediyespor maç sonunda büyük coşku yaşadı. Stat dışında takımlarını yalnız bırakmayarak destekleyen Burhaniye Belediyespor taraftarları maç sonucunda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, maçı izlerken, futbolcularla şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti. Teknik heyet ve takım oyuncularını tek tek tebrik eden Başkan Deveciler "Emin adımlarla üst liglere yürüyoruz. Kulübümüzün en büyük destekçileri olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tebrikler Burhaniye Belediyespor." şeklinde konuştu. Süper Amatör lig A grubu şampiyonu olan Burhaniye Belediyespor diğer grubun lideri ile final oynayarak BAL Bölgesel Amatör Ligi yükselme fırsatı yakalayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Spor
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Spor
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Spor
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Spor
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Rita Wilson Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Burhaniye'de şampiyonluk sevinci - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:08:27. #1.14#