Burhaniye'de Reşitköy Barajı inşaatı devam ediyor
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Burhaniye'de Reşitköy Barajı inşaatı devam ediyor

Burhaniye'de Reşitköy Barajı inşaatı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, Reşitköy Barajı inşaatı devem ederken, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve bazı meclis üyeleri inşaat sahasında inceleme yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Reşitköy Barajı inşaatı devem ederken, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve bazı meclis üyeleri inşaat sahasında inceleme yaptı. Şantiye çalışanlarından bilgi alan İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, barajın yöre ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Burhaniye'de Reşitköy Barajı İnşaatı devam ederken, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve ekibi de baraj inşaatını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Namık Kemal Gedikoğlu, barajın yöre ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Baraj çalışanları ile sohbet eden Namık Kemal Gedikoğlu, "45 metre yüksekliğinde ve 92,3 milyon metreküp su hacmine sahip olacak barajda çalışmaların hızlandırılması yönünde gerekli tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Baraj hizmete girdiği andan itibaren, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde 63 bin dekar alan sulu tarıma açılacak. Reşitköy Barajı, tarım ekonomisi başta olmak üzere ilçe ekonomisinde de gerçek anlamda ciddi bir kazanım olacak. Öznesi Burhaniye olan tüm yatırımların ve girişimlerin destekçisi oluyoruz. Bundan sonrada varımız yoğumuz Burhaniye olacaktır" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Reşitköy Barajı inşaatı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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