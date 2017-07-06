Burhaniye'de Polis Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Vermiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları uyuşturucu uygulamasına 9 ekip otosu, 50 polis, 6 Narkotik polisi ve uyuşturucuya duyarlı Galya isimli polis köpeği katıldı. Ekipler Hamam Aralığı, Sanayi Caddesi, Eski Otogar ve Haşimağa Caddesinde umuma açık yerlerde yaklaşık 100 kişinin GBT'si yapılırken, Galya adlı polis köpeği de uyuşturucu aradı.



Asayiş ve trafik ekiplerinin yol uygulamasında bir otomobil içinde 10 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç sahibi hakkında işlem başlatıldı. Uygulamada, aranan şahısa rastlanılmazken, yapılan uygulama vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, uygulamaların daha sık şekilde yapılmasını isterken polis ekiplerine teşekkür ettiler. Emniyet yetkilileri ise, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri şüpheli şahısları 155 Polis imdat telefonuna bildirerek yardımcı olmalarını istedi. - BALIKESİR