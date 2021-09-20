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Burhaniye'de pilav ve lokma hayırları arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Burhaniye'de pilav ve lokma hayırları arttı

Burhaniye ilçesinde, pandemi döneminde yapılamayan pilav ve lokma hayırlarının sayısı arttı.

Burhaniye ilçesinde, pandemi döneminde yapılamayan pilav ve lokma hayırlarının sayısı arttı. Normalleşmenin başlaması ile birlikte her köşe başında pilav ve lokma ikramı yapılırken, bu sektörde çalışanların da yüzleri güldü.

Burhaniye'de pilav ve lokma hayrı geleneği devam ederken, pandemi döneminde yapılamayan hayırlar da yapılmaya başlandı. İlçede pilav ve lokma servisi yapan vatandaşlarında yüzleri güldü. Hayırlara yetişmekte zorlandıklarını anlatan Recai Güvenç, "1966 yılından bu yana lokanta işletiyorum. 10 yıldan beri de pilav servisi yapıyorum. Pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdik. Normalleşmenin başlaması ile birlikte pilava talep arttı. Hayırlara yetişmekte zorlanıyoruz. Bu gün benim yaş günüm. Burada vatandaşlara pilav ikramı yapıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. İlçe de hayırların arttığını anlatan 73 yaşındaki Ahmet Suçıkaranlar da, "Bu gün Geriş Camiine geldik. Caminin önünde ikisi lokma biri pilav olmak üzere 3 adet hayır var. Vatandaşlar hayır pilavını ve lokmasını severek yiyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

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