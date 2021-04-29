Burhaniye'de pide gramajları denetlendi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan pidesi gramaj denetimi yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan pidesi gramaj denetimi yaptı. Pidelerde eksik gramaj tespit edilen fırınlara yasal uyarılar yapıldı.

Halk sağlığı noktasında istisnasız denetimlere devam eden Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda üretilen pidelerin gramajlarını denetledi. Şok baskınla fırınlarda yapılan denetimlerde genel anlamda eksiklik görülmezken, gramaj eksiği olan fırınlara bir sefere mahsus uyarı yapılıp, tekrarında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Burhaniye'de Ramazan ayıyla birlikte üretilmesi kararlaştırılan pideler gramajları küçük 160g, büyük ise 300g olarak belirlendikten sonra imalathaneler pide üretimine başlamıştı. Pide üretilen imalathaneleri denetleyerek gramajlarını ölçen belediyeye bağlı zabıta ekipleri, gramaj hususunda fırınların genel anlamda kurallara uyduklarını gözlemledi. İstisnai durumlar için fırın işletmelerini bir seferlik uyardı.

Yapılan gramaj denetimlerinin haricinde Zabıta ekipleri Valilik tarafından alınan Pandemi tedbirlerini de denetlemeyi unutmadı. Gidilen fırınlarda özellikle iftar saatine yakın saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yoğunluktan kaynaklı durumlarda ki maske-mesafe kurallarını da denetleyen Zabıta birimi vatandaşı ve fırıncıları kurallara uymaları noktasında uyardı.

Halk sağlığı bakımından Belediye olarak tüm koşullarda mücadele ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Bu süreci atlatabilmek adına aralıksız çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Tam kapanma süreciyle birlikte denetimlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Ramazan ayı dolaysıyla pide gramaj ve fırın imalathanelerimizi denetlemeye devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı