Burhaniye'de Özel Sporcuların Milli Eğitim Ziyareti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3-7 Kasım tarihleri arasında Antalya Lara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Marmara Bölge Şampiyonasında çeşitli dereceler alan özel sporcular, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da hazır bulundu.



Özel Sporcuları makamında kabul eden Ceylan, sporcular ile antrenör Deniz Erenoğlu'nu kutladı Özel sporcuların hepsinin öğrenci olduklarını anlatan Şube Müdürü Seyfettin Ceylan, "Özel sporcularımız başarıları ile ilçenin gururu oldular. Çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Desteğimiz her zaman devam edecektir" dedi. Sporcuları tanıtan antrenör Deniz Erenoğlu'da," Antalya'daki yarışmalarda, Arda Aygün, Gülden Erol, Refik Mert Örskan, Metin Akbaba, Adem Sevinç ve Ömer Can Özakbaş önemli dereceler elde ettiler" dedi. - BALIKESİR