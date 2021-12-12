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Burhaniye'de özel gençlere mandolin konseri

Burhaniye'de özel gençlere mandolin konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Burhaniye ilçesinde, müzisyen Berrak Solak, engelli gençlere mandolin konseri verdi.

Burhaniye ilçesinde, müzisyen Berrak Solak, engelli gençlere mandolin konseri verdi. Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen konser ilgi gördü.

Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emeni Özavcı'nın daveti üzerine engelli gençlerle buluşan sanatçı Berrak Solak, mandolin konseri verdi. Tanınmış eserleri seslendiren Solak'a eşlik eden gençler gönüllerince eğlendi. Ritim tutarak parçalara eşlik eden gençler, Solak'a teşekkür etti. Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Özavcı'da; "Berrak kızımız her zaman bizi kırmıyor. Bu gün de konser verdi. Elbirliği ile eğlendik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de özel gençlere mandolin konseri

Burhaniye'de özel gençlere mandolin konseri

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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