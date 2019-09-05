Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
05.09.2019 17:43
5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: DHA