Burhaniye'de ot yangını paniğe neden oldu

Burhaniye'de, çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

Çoruk Mahallesinde dere kenarında çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki yangın, çevrede paniğe neden olurken bölgeyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, çevredeki tarım ürünlerine zarar vermesi üreticiyi sevindirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA