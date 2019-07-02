Burhaniye'de ot yangını korkuya neden oldu

Burhaniye ilçesinde, Ören Tepede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki ağaçlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye 'de Ören yolu kenarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, çevredekiler rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA