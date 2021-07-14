Burhaniye'de ot yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de ot yangını

Burhaniye'de ot yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burhaniye ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın korkuya sebep oldu.

Burhaniye ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın korkuya sebep oldu.

Hürriyet Mahallesinde, evlerin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen ot yangınına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın mahalline giden 3 adet itfaiye aracı bir saat içinde yangını söndürürken, yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki evlerde oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti - BALIKESİR

Burhaniye'de ot yangını
Burhaniye'de ot yangını
Burhaniye'de ot yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burhaniye'de ot yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:11:46. #1.14#

title