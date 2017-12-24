Burhaniye'de Oryantiring Şampiyonlarına Başkan Teşekkürü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyeli oryantiring şampiyonlarına kahvaltı vererek birinciliklerini kutladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve tamamen öğretmenlerden oluşan oryantiring takımı, 16-17 Aralık tarihlerinde Urla'da düzenlenen Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası'nda 40 yaş üstü kategorisinde birinci oldular.



Yaklaşık 600 sporcunun yer aldığı Şampiyonada, Burhaniye'nin adını duyuran sporculara ilk kutlama Belediye Başkanı Necdet Uysal'dan geldi. Uysal, belediye verdiği kahvaltı ile başarılı sporcuları kutladı. Başkan Uysal, Burhaniye'nin tanıtımına katkıda bulunan sporculara teşekkür etti. Burhaniye Belediyespor bünyesinde toplamda 11 farklı branşta sporcularının olduğunu belirten Başkan Uysal, "Burhaniyemizde spora ve sporcuya önem veriyoruz. Futbol, Basketbol, Voleybol, Güreş, Tekvando, Masa Tenisi, Briç, Zıpkınla Balık Avı ve Bilardo branşlarında takımlarımız ve bu branşlarda kurslarımız devam ediyor. Son olarak Belediye Spor bünyemizde yeni bir satranç kulübü de kurarak branş sayımızı 11'e çıkardık. Fiziksel yeteneği geliştirmenin yanı sıra zihinsel yetenek ve yön bulma, hızlı karar verebilme gibi özelliklerin de gelişmesini sağlayan oryantiring spor kurslarının da halk eğitim merkezimiz bünyesinde açılması bizi son derce memnun etti. Ben sizleri bir kez daha kutluyor. Burhaniyemizin tanıtımına katkıda bulunduğunuz ve Burhaniyemizi birinciliğe taşıdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Tufan Sarp'ın eğitmenliğinde kurulan takımın oyuncuları da, Başkan Uysal'a kahvaltı için teşekkür etti. Öğretmen Tufan Sarp, "Takımımız eğitici eğitimini tamamlamış 40 yaş üstü öğretmenlerimizden oluşuyor. Takım olarak iki gün süren müsabakaların ardından birinciliği almayı bildik. Ayrıca takım yarışları dışında farklı kategorilerde de 4 madalya aldık. Oyuncularımız hiç diskalifiye olmadan parkuru bitirdiler. Bundan sonra çocuklarımıza özgüven ve karar verme yetisini geliştirmek amacıyla oryantiring sporunu okullarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Başkanımıza da bu nazik daveti ile bizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR