Burhaniye'de okul kantinleri denetlendi
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Burhaniye'de okul kantinleri denetlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından okul kantinleri denetlendi.

17.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:08
Burhaniye'de okul kantinleri denetlendi

'in ilçesinde belediye tarafından okul kantinleri denetlendi.

ekipleri ilçe genelinde eğitim veren okulların kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler, sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuyu kontrol etti.

Kontrollerde kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda satış izinleri de incelendi. Kusurlu bulunan kantinlerin sorumluları hakkında tutanak tutuldu ve gerekli uyarılarda bulunularak yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: AA
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