Burhaniye'de öğretmenler Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çok sayıda vatandaşa ulaştı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çok sayıda vatandaşa ulaştı. Burhaniye'de 20 öğretmen de sokağa çıkamayan vatandaşların maaşlarını ulaştırmak için seferber oldu.

Burhaniye'de 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan vatandaşları ziyaret eden gönüllü öğretmenler, maaş ve bayram ikramiyelerini çekmekte yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerin sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine devam ettiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Birçok arkadaşımız 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalığı olanlara yardımcı olabilmek için seferber oldu. Bu konuda 20 öğretmen arkadaşımızda gönüllü oldu. Yaşlıların maaş ve bayram ikramiyelerinin çekiminde yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA