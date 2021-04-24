Burhaniye'de nisan yağmurları zeytincileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nisan ayında düşen yağmurlar zeytin üreticilerini sevindirdi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nisan ayında düşen yağmurlar zeytin üreticilerini sevindirdi. Zeytinliklerde budama ve sürüm işlerinin büyük oranda tamamlandığını anlatan Burhaniye Tariş Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çoban, yağmurların bol ürün umudunu artırdığını söyledi.

Burhaniye de, Mart ayından sonra Nisan ayında da sık sık yağmur düşmesi zeytin üreticilerini umutlandırdı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın zeytinleri olumsuz etkilendiğini anlatan Kenan çoban, "Bu yıl bahar iyi gidiyor. Mart ayında bol yağış oldu. Nisanda da devam eden yağışlar bol ürün umudunu artırdı. Bu yıl yörede var yılı yaşanacak. İnşallah, Mayısta da havalar iyi giderse bol ürün bekliyoruz. Nisan yağmurları umudumuzu artırdı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı