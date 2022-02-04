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Burhaniye'de Nami öğretmen kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burhaniye'de Nami öğretmen kalbine yenik düştü

Burhaniye ilçesinde, kalp krizi geçiren teknoloji tasarım öğretmeni Nami Dadalı, hayatını kaybetti.

Burhaniye ilçesinde, kalp krizi geçiren teknoloji tasarım öğretmeni Nami Dadalı, hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Dadalı, Ören Camiinde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Nami Dadalı, dün gittiği tenis kortunda rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Dadalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dadalı'nın daha önce de kalp krizi atlattığı kaydedildi. 1 çocuk babası Dadalı için Ören Camiinde cenaze namazı kılındı. İmam Kadir Özdemir, cemaatten Dadalı için helallik istedi. Nami Dadalı'nın cenazesi Ören Camiinde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağı verildi. Cenaze törenine Dadalı'nın ailesi, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz, öğretmen arkadaşları ve cami cemaati katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Nami öğretmen kalbine yenik düştü

Burhaniye'de Nami öğretmen kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kalp Krizi, Tenis, Şehit, Ören, Yerel, Haber

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