Burhaniye'de mutfakta çıkan yangın korkuttu

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Öksüz Osman Caddesi'nde Firuz Özgür'e ait evde çıkan mutfak yangını korkuttu. Yangın, Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile odalara sirayet etmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Firuz Özgür'e ait evin mutfağında yangın çıktı. Evdekiler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını evin odalarına sirayet etmeden söndürülürken, mutfakta hasar oluştu. Yangının, aspiratörden çıktığı sanılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA