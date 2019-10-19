Burhaniye'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2019 16:14

Burhaniye'de Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt'un anıta çelenk koymasıyla başlayan törende konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.



Mustafa Keskin Ortaokulu tarafından organize edilen törende öğrenciler şiir okurken, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri de gösteriler yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, törenden sonra muhtarlar ve daire müdürlerine öğle yemeği verdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı da Ören Muhtarı İlker Kurt yaptı. 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile Muhtarlar Günü'nün kutlanmaya başladığını anlatan Kurt, "Muhtarlar kamu görevlisi olup, kaymakama bağlıdırlar. 4541 sayılı kanuna göre görev yapmaktadırlar. Muhtarlara, mevcut 76 değişik kanunda toplam 340 maddede görev verilmektedir. Muhtarlar, devletin en uçtaki temsilcisidir. Muhtarlarımız mahallesinde bulunan zor durumdaki vatandaşlarına devletin merhametli elini uzatmaktadırlar. Muhtarların öncelikli vazifeleri bunlar olmakla beraber, mahallesinin gözü kulağı olup mağdurları, yoksullar ve ihtiyaç sahiplerini tespit etmek, onlara sahip çıkarak durumlarını ilgili makamlara bildirmektedir. Muhtarlar, mahalle halkının sevinenlerle beraber sevinerek, üzüntülü ve acılı halkının üzüntü ve acılarını paylaşarak daima mahalle sakinlerinin yanındadır Bu duygu ve düşüncelerimle görev yapmış olan muhtarlarımızı sevgiyle anıyorum ve tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yemekte yaptıkları konuşmalarda başarı dileğinde bulunurlarken, muhtarlığın önemini anlattı. Müftü Hacı Öz de, yemek duası yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA