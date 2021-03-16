Burhaniye'de motosiklet kazasında iki kişi yaralandı
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Burhaniye'de motosiklet kazasında iki kişi yaralandı

16.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Burhaniye'de motosiklet kazasında iki kişi yaralandı

Burhaniye ilçesinde, Ören yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Burhaniye ilçesinde, Ören yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, V.U. yönetimindeki 10 FY 526 plakalı motosiklet ile S.S.yönetimindeki 10 ACY 135 plakalı otomobil Ahmet Akın Kültür Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosiklet sürücüsü V.U ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmaya da başlandı. - BALIKESİR

Burhaniye'de motosiklet kazasında iki kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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