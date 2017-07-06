Burhaniye'de Motosiklet Kazası 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kazalarının önüne geçilemez hale geldi. Ören Tepe'de motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi hastanelik oldu



Ören'den ilçe merkezine gitmekte olan Ömer Çelik yönetimindeki 20 B 6433 plakalı kamyonet, Ören tepe'de, önünde gitmekte olan plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR