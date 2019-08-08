Burhaniye'de kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurardı

08.08.2019 11:17

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kızıklı Mahallesi Alan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya ip ile inip, yavru köpeği kurtardı. 13 metrelik kuyudan çıkarılan köpeğe su ve yiyecek veren itfaiye ekibi, herhangi bir yarası olmayan hayvanı doğal ortama saldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA